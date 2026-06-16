La cantautora y pianista cubana Lena Burke presentó “A Celia”, una canción concebida como homenaje a la vida, trayectoria y legado de Celia Cruz, considerada una de las figuras más importantes de la música latina.

La obra nació luego de que Burke viera imágenes del último homenaje realizado en vida a la legendaria intérprete, experiencia que la motivó a crear una composición que expresara admiración, gratitud y reconocimiento hacia la artista cubana.

Una producción que reúne a grandes figuras de la salsa

“A Celia” fue compuesta y producida por Lena Burke junto al productor e ingeniero de mezcla Carlos Álvarez.

La grabación cuenta además con la participación especial de destacados exponentes del género salsero como Gilberto Santa Rosa, José Alberto, La India y Víctor Manuelle.

La producción incorpora también la colaboración del reconocido pianista y compositor cubano Gonzalo Rubalcaba.

“En esta ocasión yo no estoy tocando el piano, porque cuando el maestro Rubalcaba toca, no hay más nada que tocar”, expresó Lena Burke al referirse a su participación en el proyecto.

Un sonido inspirado en la época de La Sonora Matancera

La canción incluye un arreglo de metales desarrollado por el reconocido músico y productor Cucco Peña.

La grabación se realizó en Altamar Music Studios, en Puerto Rico, con músicos de la isla y una propuesta sonora inspirada en la esencia musical de La Sonora Matancera, agrupación con la que Celia Cruz alcanzó notoriedad internacional.

El respaldo del legado de Celia Cruz

Uno de los primeros en escuchar la canción fue Omer Pardillo Cid, quien decidió sumarse al proyecto tras conocer la propuesta.

Según Lena Burke, el apoyo de Pardillo ha sido fundamental para la concreción de este homenaje dedicado a la artista cubana.

“Él mantiene vivo cada día el legado de nuestra Celia, y contar con su respaldo es un verdadero honor”, afirmó la cantante.

Un homenaje ligado a la historia familiar de Lena Burke

El proyecto también tiene una dimensión personal para la intérprete.

Su abuela, Elena Burke, compartió escenarios y amistad con Celia Cruz durante sus primeros años artísticos, cuando ambas integraban el grupo Las Mulatas del Fuego.

La artista explicó que su participación en diversas actividades relacionadas con el centenario de Celia Cruz reforzó su deseo de crear una obra dedicada a quien considera una fuente permanente de inspiración.

Parte de un nuevo álbum en desarrollo

“A Celia” formará parte del próximo álbum de Lena Burke, actualmente en la fase final de producción.

El proyecto fue grabado en estudios de Puerto Rico, Nueva York y Miami, incluyendo Criteria Recording Studios y Crescent Moon Studios.

La producción también contó con el apoyo del productor Emilio Estefan, quien facilitó espacios para la grabación de algunas de las colaboraciones incluidas en el tema.

La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales de música.

Video oficial