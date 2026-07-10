El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acreditó que el proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario por hasta S/ 9,596 millones, siempre tuvo el debido sustento técnico para su formulación y es plenamente consistente con el marco macrofiscal vigente, que preserva la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En un comunicado, el MEF informó que la información técnica que sustenta la propuesta ha sido remitida a la Contraloría, entidad que cuestionó la propuesta del crédito suplementario por carecer de sustento técnico.

Por el momento, el MEF está a la espera de que la Comisión Permanente del Congreso debata y apruebe el proyecto de ley respectivo, que se espera sea este lunes 13 de julio.

El MEF precisó que el sustento técnico del crédito suplementario está respaldado por el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, documento oficial que proyecta para este año un déficit fiscal de 1.75% del PBI, nivel inferior al límite de 1.8 % establecido por la regla fiscal.

En consecuencia, según el MEF, el crédito suplementario mantiene un margen aproximado de S/ 1,260 millones respecto del límite permitido, confirmando que la propuesta preserva plenamente la sostenibilidad fiscal.

El MEF también informó que la Sunat incrementó en S/ 2,006 millones la proyección de ingresos tributarios para 2026 como resultado del mayor dinamismo de la actividad económica y de la recaudación. “Este mejor desempeño constituye uno de los principales fundamentos técnicos que respaldan el financiamiento del proyecto”, indicó.

En ese sentido, vale señalar que parte fundamental del incremento de la recaudación tributaria es el consumo privado y el aporte de la minería por los precios altos de los principales metales de exportación como cobrem oro, plata y zinc.

Estructura

El MEF señaló que el crédito suplementario se financia con S/ 2,900 millones de recursos ordinarios, S/ 1,260 millones provenientes de operaciones de crédito y S/ 5,436 millones de canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas. Estos últimos corresponden a mayores ingresos de los gobiernos regionales y locales y no representan una mayor carga para el Tesoro Público ni generan un deterioro de la posición fiscal del Estado.

La propuesta, según indicó, responde a criterios objetivos de priorización presupuestaria, considerando las demandas debidamente sustentadas por las entidades, sus niveles de ejecución presupuestal y los espacios fiscales disponibles.

En ese marco, los recursos se destinan a garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones regionales y municipales de 2026, la continuidad de los servicios públicos esenciales, la ejecución de inversiones en marcha, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y otras intervenciones prioritarias para la población.