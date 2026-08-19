Una oficina, un gran secreto y una mentira que está a punto de salirse de control reúnen en el escenario del Multiteatro Movistar de Surco a los primeros actores Sergio Galliani y Miguel Iza, quienes protagonizan esta hilarante obra junto a un elenco muy especial de grandes y jovenes actores como Joaquín Escobar, Andrea Aguirre y sus propios hijos: Airam Galliani y Franco Iza lo que ha convertido este proyecto teatral en un regalo para ambas familias que ahora podrán compartir escenario, algo poco frecuente y que será por partida doble .

“El jefe del jefe” también hará posible el reencuentro entre Sergio Galliani y Joaquín Escobar quienes compartieron actuaciones en la serie “Al fondo hay sitio“.

Después de agotar funciones durante dos años consecutivos en la mítica Calle Corrientes de Buenos Aires, aterriza en Lima con la comedia mas disparatada, rápida y divertida de los últimos tiempos.

Gabriel (Miguel Iza) un empresario que se inventa un presidente ficticio para su compañía y que se ve obligado a contratar un actor (Sergio Galliani) para sostener la mentira lo que lleva a situaciones tan absurdas como hilarantes .

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