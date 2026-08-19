Decenas de personas se volcaron a comprar plásticos para proteger sus viviendas de las persistentes lloviznas que se registran en las últimas horas en Tacna. El temporal es ocasionado por la Depresión Atmosférica en Niveles Altos (DANA) “Aníbal”, que ocasiona vientos y precipitaciones.

En uno de los principales puntos de venta de dicho producto, ubicado en la galería Micaela Bastidas frente al ex Terminal Pesquero de Tacna, los ciudadanos incluso formaron largas colas.

En la galería Micaela Bastidas se ubica el principal punto de venta. (Foto: Difusión)

En su mayoría llevaban plásticos cuyo precio variaba entre 1.50 a 6 soles el metro lineal, dependiendo de la calidad y el grosor. Otros optaron por llevar malla Raschel cuyo metro lineal se vendía a entre 7 a 15 soles dependiendo de su densidad o porcentaje de sombra que brinda.