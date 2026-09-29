Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha que busca reforzar la prevención de las enfermedades cardiovasculares y recordar la importancia de controlar factores de riesgo como la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo y una alimentación poco saludable.

En este contexto, especialistas también llaman la atención sobre la salud bucal, particularmente sobre las enfermedades que afectan las encías y los tejidos que sostienen los dientes.

La enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares han sido relacionadas en diversos estudios observacionales. La asociación involucra procesos inflamatorios y factores de riesgo que ambas condiciones pueden compartir, aunque esto no significa que una enfermedad de las encías provoque necesariamente una enfermedad cardíaca.

Durante 2025, el Ministerio de Salud (Minsa) registró más de 57 mil personas identificadas con alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, según la información proporcionada para esta campaña. La hipertensión arterial figuró como el principal factor de riesgo identificado.

¿Qué relación existe entre las encías y el corazón?

Ítalo Funes Rumiche, cirujano dentista y exdirectivo del Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú (CCDP), explica que uno de los elementos que se estudian en esta relación es la inflamación.

Cuando una persona desarrolla gingivitis o periodontitis, las bacterias presentes alrededor de las encías desencadenan una respuesta inflamatoria. En determinadas circunstancias, bacterias o sus componentes también pueden ingresar al torrente sanguíneo.

“Cuando hablamos de cuidar el corazón, también debemos prestar atención a nuestra salud bucal. Las infecciones y enfermedades de las encías y óseas pueden estar relacionadas con las enfermedades cardiacas, la diabetes y los problemas respiratorios”, señala Funes.

El especialista recomienda mantener una buena higiene y tratar oportunamente las enfermedades de las encías como parte del cuidado integral de la salud.

La relación, sin embargo, debe interpretarse con cautela: tener periodontitis no significa que una persona tenga o vaya a desarrollar necesariamente una enfermedad cardiovascular. Ambas condiciones también comparten factores de riesgo, como el tabaquismo y determinadas enfermedades metabólicas.

¿Cuándo debemos prestar atención a las encías?

El sangrado durante el cepillado es uno de los signos que puede advertir sobre un problema en las encías, especialmente cuando ocurre de manera recurrente.

También requieren atención la inflamación o enrojecimiento de las encías, el mal aliento persistente, la sensibilidad y la retracción gingival.

En etapas más avanzadas, una enfermedad periodontal puede ocasionar movilidad de los dientes debido al deterioro de los tejidos que los sostienen.

Estos síntomas no deben normalizarse. Su aparición amerita una evaluación con un cirujano dentista para identificar la causa y determinar si es necesario iniciar tratamiento.

“Muchas veces las personas consultan cuando el sangrado o el dolor ya son frecuentes y severos. Sin embargo, las encías también pueden dar señales tempranas de que algo no está bien”, explica Funes.

Sangrado de encías no significa que exista una enfermedad cardíaca

Aunque existe una asociación estudiada entre enfermedad periodontal y salud cardiovascular, las señales presentes en la boca no permiten diagnosticar una enfermedad del corazón.

El sangrado o inflamación de las encías, por ejemplo, puede indicar gingivitis o periodontitis y debe motivar una evaluación odontológica.

Los factores de riesgo cardiovascular deben evaluarse de manera independiente mediante controles médicos que pueden incluir la medición de la presión arterial y la evaluación de otros indicadores según los antecedentes y características de cada persona.

¿Cómo cuidar las encías?

Mantener una higiene bucal adecuada ayuda a prevenir la acumulación de placa bacteriana y las enfermedades de las encías.

Entre las recomendaciones se encuentran cepillarse los dientes al menos dos veces al día y realizar una adecuada limpieza interdental mediante hilo dental o cepillos interproximales, según las necesidades de cada persona.

Las evaluaciones odontológicas periódicas permiten, además, detectar enfermedades de las encías antes de que progresen.

Estas medidas deben acompañarse de hábitos generales asociados con una mejor salud, como evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y controlar la presión arterial.