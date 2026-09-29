La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició su sesión con la presentación de una moción de censura contra su presidenta, Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú. El pedido fue planteado por Jaime Abensur, de Fuerza Popular, quien solicitó que Avendaño deje temporalmente la conducción para que el vicepresidente Fernando García, de Buen Gobierno, dirija el debate mientras se evalúa y vota la propuesta.

Abensur sostuvo que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados y citó los artículos 99 y 100 para respaldar su posición. En particular, señaló que el artículo 99 contempla las mociones de orden del día y los pedidos de censura contra integrantes de una mesa directiva, por lo que consideró que el planteamiento debía ser tramitado.

Durante la intervención, Abensur cuestionó que Avendaño no aceptara su solicitud y le reclamó que permita continuar con el procedimiento que, según su interpretación, corresponde.

“Su presidencia ha sido cuestionada, qué parte no entiende”, indicó.

"Qué parte no está entendiendo", le dice diputado Jaime Abensur de Fuerza popular a presidenta de la Comisión de Constitución, Gianinna Avendaño (Juntos por el Perú) al interrumpirla e insistir con la presentación de la moción de censura. pic.twitter.com/gFe7cTz8Wb — Carlos Viguria (@cviguria) September 29, 2026





¿Qué respondió Avendaño?

La presidenta del grupo de trabajo sostuvo que el artículo invocado por Abensur se refiere a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y no a las mesas de las comisiones. Por ello, consideró que dicha disposición no podía utilizarse para sustentar el pedido presentado contra la presidencia de la comisión.

Fernando García coincidió con esta interpretación y planteó que debía precisarse el alcance de la disposición reglamentaria. El vicepresidente de la comisión señaló que, a su entender, el artículo citado no establece un procedimiento para censurar a los presidentes de las comisiones.

¿Cómo reaccionaron los legisladores?

Por su parte, Víctor Piñán Mamani, de Obras, intervino para pedir que se mantenga el respeto entre los integrantes de la comisión durante la discusión. También cuestionó al oficialismo por el desarrollo del intercambio y señaló que no correspondía convertir la sesión en un espectáculo frente a periodistas y asesores presentes.

Frank Krklec Torres, de Renovación Popular, respaldó la necesidad de tramitar la moción y sostuvo que las reglas utilizadas en el Pleno pueden aplicarse a las comisiones mediante la interpretación parlamentaria. Según su planteamiento, Avendaño podía ceder la conducción a García para que el pedido fuera debatido y sometido a votación, tras lo cual podría continuar al frente de la comisión si la moción no obtenía los votos necesarios.

Arturo Alegría, de Fuerza Popular, también defendió esta interpretación y sostuvo que las disposiciones generales del Reglamento de la Cámara deben utilizarse de manera supletoria cuando no existe una regulación específica para las comisiones. Además, cuestionó que algunas actividades de la comisión no hubieran sido convocadas o comunicadas, entre ellas una sesión ordinaria y determinadas audiencias públicas.

Carmen Duarte, de Buen Gobierno, cuestionó la forma en que se presentó el pedido y señaló que los integrantes de la comisión no habían sido informados previamente sobre esta decisión. La parlamentaria sostuvo que el trabajo legislativo requiere buscar puntos de encuentro entre los miembros y evitar acciones que dificulten ese objetivo.

La discusión se produjo mientras la comisión tenía previsto continuar con el análisis de la solicitud del Poder Ejecutivo para obtener facultades legislativas. Avendaño sostuvo que los integrantes habían acudido a la sesión para abordar ese tema y pidió ordenar el debate para continuar con la agenda.