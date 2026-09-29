Un avión C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos trasladó desde Costa Rica 45 toneladas de cocaína decomisadas durante operativos realizados en los últimos meses. La droga fue llevada para su destrucción como parte de la cooperación entre ambos países contra el narcotráfico.

El operativo se realizó en la Base 2 del Ministerio de Seguridad, ubicada en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en las afueras de San José. El fiscal general Carlo Díaz explicó que Costa Rica no contaba con recursos suficientes para realizar la destrucción del cargamento.

“Por las limitaciones presupuestarias no podíamos hacer la destrucción (de la droga)”, explicó.

Los decomisos fueron realizados por autoridades costarricenses con apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA. Según las autoridades, el valor de la droga en el mercado del narcotráfico podría superar los 1.000 millones de dólares.

📦🇺🇸🇨🇷 Un avión de transporte militar C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos partió de Costa Rica con 45 toneladas de cocaína destinada para destrucción, incautada por Costa Rica con apoyo de Estados Unidos y otros países socios del Escudo de las Américas y la Coalición de las… pic.twitter.com/TCsPfyu7Sn — US Embassy San Jose (@usembassysjo) September 29, 2026





Cooperación contra el narcotráfico

La embajada estadounidense confirmó el traslado y señaló que los estupefacientes fueron incautados por Costa Rica con apoyo de Estados Unidos y otros países socios. La operación fue vinculada con mecanismos regionales de cooperación contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

En 2025, Costa Rica decomisó 46,5 toneladas de cocaína, la segunda cifra más alta registrada en el país. El récord corresponde a 2020, cuando se incautaron 47,1 toneladas.