Gerald Oropeza se pronunció sobre la permanencia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, en la Base Naval del Callao, donde cumple 36 meses de prisión preventiva. El exreo comparó las condiciones de ese establecimiento con las de otros penales y describió el aislamiento al que, según su experiencia, son sometidos los internos.

Oropeza realizó estas declaraciones a través de su cuenta de TikTok, en respuesta a comentarios relacionados con el traslado de Cruz Torres. El exinterno recordó su paso por establecimientos como Ancón, Challapalca y Yanamayo para explicar las diferencias que encontró entre estos penales y la Base Naval.

“El peor castigo que pueda tener una persona es que lo lleven a la Base Naval. Ahí te vuelves loco. Tienen una celda para una sola persona, no hablas con nadie. Es un manicomio total. El maltrato psicológico ahí va a ser muy fuerte”, indicó.

El exreo también explicó que la convivencia en otros penales permite que los internos tengan contacto mediante actividades cotidianas. Mencionó partidos, juegos y conflictos entre reclusos como situaciones que forman parte de esa dinámica, a diferencia del régimen que atribuye a la Base Naval.





Jhonsson Pulpo cumple prisión preventiva

El líder de Los Pulpos fue trasladado a la Base Naval del Callao después de ser capturado en Bolivia. El investigado cumple allí 36 meses de prisión preventiva mientras avanzan las diligencias fiscales y judiciales en su contra.

La medida está relacionada con una investigación por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y otros hechos registrados en Trujillo. El caso también comprende la investigación por el asesinato de cuatro personas ocurrido en esa ciudad.

Oropeza, quien fue condenado por conspiración para el tráfico ilícito de drogas, hizo referencia a su propia experiencia penitenciaria al comentar las condiciones del establecimiento. Su pronunciamiento se produjo después de que Cruz Torres fuera recluido en la Base Naval para cumplir la medida preventiva dictada por la justicia.