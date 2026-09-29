La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) exigió a Seda Huánuco implementar medidas de contingencia ante la interrupción del servicio de agua potable que afecta a sectores de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca.

La restricción del servicio está relacionada con una filtración y la pérdida de estabilidad del talud que ponen en riesgo de colapso al canal de conducción Canchán–Cabritopampa, ubicado en el sector Pucuchinche.

Supervisan abastecimiento alternativo

Durante la supervisión realizada el lunes 28 de septiembre, el organismo regulador identificó zonas que permanecían sin suministro y exigió a Seda Huánuco garantizar el abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna.

Según Sunass, el corte era total en los distritos de Amarilis y Pillco Marca, por lo que también verificaba que el suministro alternativo llegara a los sectores afectados y supervisaba los trabajos destinados a reparar y estabilizar el canal.

La entidad reguladora señaló que continuará realizando acciones de supervisión para verificar que la empresa prestadora adopte las medidas necesarias mientras se restablece el servicio.

Anunciaron normalización, pero el corte continuó

Seda Huánuco había anunciado el sábado que el servicio se normalizaría desde las 2:00 p. m., luego de intervenir la filtración detectada en el canal que conduce agua del río Higueras hacia la planta de tratamiento de Cabritopampa.

Sin embargo, las restricciones continuaron durante el domingo y el lunes, generando malestar entre los usuarios afectados por la prolongada interrupción del suministro de agua potable.

La emergencia ha obligado a mantener las labores de reparación y estabilización del canal, mientras se busca garantizar el abastecimiento alternativo a la población de las zonas afectadas.