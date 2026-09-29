La jueza de paz Blanca Marisol Quinto Arroyo fue intervenida por rondas campesinas en Codo del Pozuzo, Huánuco, tras una denuncia por la presunta retención de S/35 mil. Los ronderos la trasladaron hasta la plaza del distrito, donde fue obligada a realizar 19 ejercicios conocidos como “ranas” frente a pobladores.

El reclamo surgió por un acuerdo de separación de bienes en el que la suma habría sido entregada a la jueza. Tras el episodio, Quinto Arroyo habría devuelto los S/35 mil y buscado asesoría legal para evaluar una denuncia contra integrantes de las rondas por presunto maltrato y otros delitos.

El hecho ocurrió el 25 de septiembre y quedó registrado en videos difundidos posteriormente en redes sociales. La acusación sobre el dinero corresponde a la versión de la denunciante y no determina por sí misma responsabilidad penal.