Huánuco: dictan nueve meses de prisión preventiva a hombre acusado de intentar matar a su expareja

Doce meses de prisión preventiva logró la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huánuco (FECOR), contra Yeison Quispe, León Bardales y Junior Bardales, investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en la modalidad de transporte y traslado de dinero de origen ilícito, en su forma agravada, en agravio del Estado.

Asimismo, a Yeison Quispe se le imputa, adicionalmente, el presunto delito de porte ilegal de municiones.

El requerimiento de prisión preventiva fue sustentado en audiencia pública por el fiscal adjunto provincial Daniel Gustavo Gobea Dolores, quien presentó graves y fundados elementos de convicción que vincularían a los tres investigados con el presunto transporte terrestre de dinero de procedencia ilícita, aparentemente relacionado con actividades de tráfico ilícito de drogas.

Intervención

Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre de 2026, en el kilómetro 5.5 de la carretera Tingo María-Huánuco, en el distrito de Dámaso Beraún, provincia de Leoncio Prado.

Según la investigación fiscal, los tres sujetos fueron intervenidos cuando se desplazaban a bordo de una camioneta, en cuyo interior se hallaron 27 mil 400 dólares estadounidenses, acondicionados en una estructura oculta detrás de la guantera del vehículo.

Durante el registro personal y de sus pertenencias, las autoridades incautaron además dinero en efectivo, con lo que el monto total superó los 31 mil dólares estadounidenses, además de una cantidad de dinero en moneda nacional. Según la tesis fiscal, los investigados no habrían podido acreditar el origen lícito de estos fondos, que presuntamente estarían vinculados al comercio ilegal de hoja de coca en la región Ucayali.

Prisión preventiva

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que se cumplen los presupuestos para imponer la medida coercitiva, entre ellos la existencia de graves y fundados elementos de convicción, una prognosis de pena superior a los 25 años de privación de libertad y peligro de fuga.

En consecuencia, el juzgado dispuso el internamiento de los tres investigados en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco por 12 meses, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

El Ministerio Público del Distrito Fiscal de Huánuco reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, así como de velar por la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad.