Nueve meses de prisión preventiva fueron dictados contra Cristian Hirosh Ortega Soto (37), investigado por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su exconviviente, también de 37 años, en la provincia de Leoncio Prado.

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, el hecho ocurrió el pasado 22 de septiembre en un inmueble ubicado en el sector Supte San Jorge, distrito de Rupa Rupa. El investigado habría ingresado al domicilio por la parte posterior, luego de violentar una puerta, y habría sorprendido a la madre de sus hijos.

Según la investigación, Ortega Soto habría sujetado del cuello a su expareja y la habría amenazado de muerte mientras colocaba una hoja de afeitar Gillette cerca de su cuello. Una de las hijas de la mujer intervino y empujó al hombre, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, provocando que cayera al suelo.

La mujer y sus hijos buscaron refugio en otro ambiente de la vivienda, pero el investigado habría continuado con las amenazas y habría pateado la puerta mientras exigía que le abrieran. Ante esta situación, la agraviada, quien contaba con medidas de protección, solicitó ayuda a la Policía.

Agentes de la comisaría del sector acudieron al inmueble y detuvieron al investigado. El caso quedó en manos del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Juzgado ordena su internamiento

Durante una audiencia virtual realizada el 25 de septiembre, el juez Fausto Sánchez Tacuche, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, evaluó los elementos presentados por la Fiscalía.

Tras considerar fundado el requerimiento fiscal, el magistrado ordenó nueve meses de prisión preventiva para Ortega Soto, quien será internado en el penal de Potracancha mientras continúan las investigaciones.