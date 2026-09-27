En medio de un concurrido despliegue de color, cultura y juventud, la comunidad educativa de la I.E. Milagro de Fátima celebró la elección de la Miss Primavera 2026, certamen que coronó a la estudiante Yaneli López Acosta, representante del 3.ᵉʳ grado F, como ganadora de esta tradicional actividad desarrollada en el marco de las celebraciones por el Día de la Juventud.

El concurso escolar reunió a estudiantes que demostraron su desenvolvimiento y elegancia en diferentes etapas, entre ellas la presentación en traje de gala y la exhibición de vestimentas típicas y alegóricas vinculadas con la identidad cultural de Huánuco.

Una de las presentaciones que destacó durante la jornada fue la de Camila Mya Chacaliaza Ramos, representante del 5.° F, quien captó la atención del jurado al desfilar con un traje alegórico inspirado en uno de los principales símbolos arquitectónicos de la ciudad.

“Escogí este traje porque representa al Puente Calicanto, que es el ícono más representativo de la identidad de Huánuco”, manifestó la estudiante tras su presentación.

Asimismo, la candidata Estefany Salazar Sosa destacó por su desenvolvimiento y seguridad sobre el escenario, sumándose al colorido espectáculo que reunió a estudiantes, docentes y familias de la institución educativa.

RECONOCIMIENTO

Tras la deliberación del jurado, Yaneli López Acosta fue anunciada como Miss Primavera 2026 y recibió la corona y el reconocimiento de la comunidad educativa. La actividad permitió, además, promover la participación estudiantil y revalorar elementos representativos de la cultura e identidad huanuqueña.

La celebración concluyó en un ambiente festivo, con la participación de estudiantes y docentes, quienes acompañaron a las candidatas durante una jornada que combinó belleza, talento, tradición y expresión juvenil.