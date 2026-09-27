ODPE Huánuco capacitará a miembros de mesa este domingo en 99 locales

La Defensoría del Pueblo convocó a representantes del Ministerio del Interior y de la Administración Local del Agua (ALA) Alto Huallaga para evaluar el conflicto hídrico entre las comunidades campesinas de Cochacalla y San Rafael–Río Blanco, en Huánuco. Durante la reunión, las instituciones intercambiaron información sobre el uso del recurso hídrico y las controversias que mantienen ambas comunidades.

Según informó la ALA Alto Huallaga, mediante la Resolución n.° 0195-2026-ANA-TNRCH se declaró la nulidad de oficio del reconocimiento del Comité de Usuarios de Agua Río Blanco, debido a que no se identificó infraestructura hidráulica en su ámbito de acción.

La Defensoría del Pueblo también advirtió sobre un posible escalamiento del conflicto. De acuerdo con lo informado, la comunidad de San Rafael evalúa cerrar un tramo de aproximadamente 700 metros de una vía utilizada por Cochacalla, en el marco de una controversia relacionada con el pase para la conducción de agua.

Los dirigentes comunales no participaron en la reunión debido a que son candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según informó la Defensoría del Pueblo.

Ante los asuntos pendientes, las instituciones acordaron convocar a una nueva reunión presencial para el 21 de octubre, con el objetivo de retomar el diálogo entre las partes y prevenir un agravamiento de la situación.