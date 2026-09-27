Magaly Medina viajó a Sevilla, España, junto a su esposo Alfredo Zambrano y compartió imágenes de las actividades que realizó durante su estadía. Según los videos difundidos en sus redes sociales la conductora se reunió con Antonio Pavón, su pareja Joy, el hijo de ambos, Antoñito, y el empresario mexicano Luis Miguel Galarza Muro, conocido como Sir Winston.

Medina mostró una reunión con Antonio Pavón, Joy y Antoñito durante su paso por Sevilla. El encuentro también contó con la presencia de Alfredo Zambrano y fue registrado por Medina en sus publicaciones.

Pavón reside en España junto a su familia y mantiene una relación de amistad con la conductora. La reunión formó parte de las actividades que Medina compartió durante su visita al país europeo.

Encuentro con Sir Winston

En otra de las actividades apareció Luis Miguel Galarza Muro, conocido como Sir Winston, quien acompañó al grupo durante una visita a un recinto donde presenciaron una corrida de toros. Según los registros, también aparecen Zambrano, Pavón y Joy.

La presencia del empresario mexicano generó interés debido a su relación sentimental pasada con Sheyla Rojas. Medina no brindó detalles sobre cómo se produjo el encuentro ni realizó comentarios adicionales sobre la participación de Galarza Muro en la salida.

Las publicaciones permitieron conocer parte de las actividades que la conductora realizó durante su estadía en Sevilla. Medina se limitó a compartir fotografías y videos de los encuentros y de las salidas realizadas durante el viaje.

Fuente: Instagram - @magalymedinav