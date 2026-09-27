La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco habilitará este domingo 27 de setiembre 99 locales en las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea para desarrollar la segunda jornada de capacitación presencial dirigida a los miembros de mesa, con miras a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La actividad se desarrollará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Durante ese periodo, los especialistas electorales orientarán a los miembros de mesa sobre las funciones que deberán cumplir durante las etapas de instalación de la mesa, sufragio y escrutinio.

La jornada está dirigida a los nueve miembros de cada mesa de sufragio y permitirá realizar ejercicios prácticos con materiales electorales similares a los que utilizarán el domingo 4 de octubre, entre ellos cédulas de sufragio, actas y otros documentos.

LOCALES CON MÁS VOTANTES

En la jurisdicción de la ODPE Huánuco, los locales que concentrarán la mayor cantidad de miembros de mesa serán la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado y las instituciones educativas Nuestra Señora de las Mercedes, Julio Armando Ruiz Vásquez y El Amauta, ubicadas en Huánuco y Amarilis, respectivamente. También se encuentra la I. E. Juan Velasco Alvarado, en el distrito de Pillco Marca.

Los miembros de mesa deberán presentarse el día de las elecciones desde las 6:00 a. m. para asumir sus funciones. Entre sus responsabilidades se encuentran la administración de las cédulas de sufragio, el control de la lista de electores y la custodia del ánfora, de acuerdo con las funciones asignadas a cada integrante de la mesa.