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Ante la necesidad de brindar oportunidades y mejores condiciones a poblaciones vulnerables, como los adultos mayores y las personas con discapacidad, la Municipalidad Distrital de Amarilis puso en marcha “Saberes Productivos”, una iniciativa que les ofrece un espacio seguro para desarrollar actividades productivas y preservar conocimientos vinculados con la identidad huanuqueña.

El proyecto, impulsado por la gestión del alcalde Roger Hidalgo Panduro, habilitó un espacio en el patio de la comuna distrital, donde los participantes pueden ofrecer sus productos y platos tradicionales cada martes y jueves.

“Saberes Productivos busca generar oportunidades para nuestros adultos mayores y personas con discapacidad, quienes durante años ofrecieron sus productos en las calles y enfrentaron diversas dificultades”, señaló el alcalde Roger Hidalgo Panduro.

POTAJES

En este espacio, los participantes comercializan productos y preparaciones tradicionales como mazamorra de tokosh, caldo de gallina, ponches y chicharrón con mote, entre otros, además de compartir conocimientos y prácticas que forman parte de la cultura e identidad de Huánuco.

La experiencia también ha despertado el interés de otras municipalidades. Según informó la comuna de Amarilis, representantes de “Saberes Productivos” han sido invitados a compartir sus experiencias en municipios de Cerro de Pasco, Tingo María, Huancayo y Lima, entre otras ciudades.

AGRADECIMIENTO AL ALCALDE

Los participantes expresaron su agradecimiento al alcalde Roger Hidalgo por facilitarles un espacio donde puedan desarrollar sus actividades en condiciones más seguras, dejando atrás las dificultades y riesgos que afrontaban al trabajar en las calles.

Como parte de la iniciativa, la Municipalidad de Amarilis busca aprobar una ordenanza que permita garantizar la continuidad de este espacio y establecer medidas para su protección por parte de futuras gestiones municipales.

“Saberes Productivos” plantea así una alternativa para que adultos mayores y personas con discapacidad continúen desarrollando actividades productivas, preserven sus conocimientos y fortalezcan su participación en la comunidad.

La experiencia busca convertirse en un referente de inclusión y generación de oportunidades para estos sectores de la población en el distrito de Amarilis.