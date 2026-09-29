La imagen del Señor de los Milagros iniciará sus recorridos procesionales en Arequipa este 1 de octubre, con una novedad: por primera vez, la salida desde el templo de San Agustín será a las 5:30 de la mañana. Antes solía ser a las 6:00 horas.

Alonso del Carpio, mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros del templo de San Agustín, informó que la imagen recorrerá la calle San Agustín y los alrededores de la Plaza de Armas para luego retornar al templo.

La programación continuará el 18 de octubre, cuando la imagen será trasladada hasta la parroquia Nuestra Señora del Pilar. El 19 de octubre llegará al templo de Santa Teresa, mientras que el 20, el recorrido será hasta el templo de Cayma. Al día siguiente, el 21, retornará al templo de San Agustín.

El último recorrido será el 28 de octubre, cuando el Señor de los Milagros recorrerá las principales calles del centro de la ciudad.

ANDA DE DOS TONELADAS

Debido a que el anda pesa alrededor de dos toneladas, se reforzarán las medidas de seguridad durante los recorridos para prevenir accidentes. En las procesiones participarán 39 cuadrillas de cargadores de la Hermandad del Señor de los Milagros.

La organización también informó sobre el horario de las misas. El 1 de octubre, la primera misa se celebrará a las 8:00 horas. En los días siguientes habrá celebraciones desde las 7:00 hasta las 12:00 horas, cada hora, y por la tarde desde las 16:00 hasta las 18:00 horas.

De esta manera, la Hermandad prepara las actividades del mes morado, que este año, así como los anteriores, incluirán recorridos por distintos templos y sectores de Arequipa.