Para la exministra de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper, el país tiene condiciones para crecer más por los actuales precios (de los metales, principalmente) y su envidiable situación geopolítica, aunque la parte fiscal está algo deteriorada, pero aún es manejable

Señaló que en la medida en que Perú crezca más, la situación fiscal puede mejorar por los niveles macroeconómicos que hay. “El nuevo gobierno está recibiendo al país con la capacidad de hacer algo, aunque menos que antes”, precisó.

Pero, Cooper, quien fue entrevistada en el canal de YouTube de Repensando el Perú del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió que la creciente polarización del país es el principal obstáculo para que la economía crezca aún más, aprovechando las condiciones favorables que tiene el país.

En ese sentido, dijo que el Perú está partido en dos, en alusión al clima de confrontación y desconfianza que dificulta alcanzar acuerdos y sostener políticas de largo plazo.

Confianza

Cooper, quien es vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Compañía Minera Antamina, señaló que el nuevo gobierno debe priorizar la reconstrucción de la confianza de los peruanos y evitar profundizar la confrontación política.

Refirió que el país necesita mejorar y fortalecer las capacidades del Estado y promover espacios de diálogo que permitan construir consensos para el desarrollo de largo plazo.

Sobre la economía, destacó que Perú necesita apostar por el fortalecimiento del capital humano y el empresariado.

Señaló que el país tiene millones de emprendedores, pero carece de políticas que permitan que los pequeños negocios crezcan. “Perú es chamba. Nadie lo ve”, manifestó la economista.