Un operativo de control e identificación desarrollado por efectivos de la Sección de Emergencia (SECEME) Cañete–Yauyos permitió la captura de un sujeto que era requerido por la justicia por el presunto delito de homicidio simple.

Captura policial

La intervención se produjo en el sector Cerro Alegre, donde agentes policiales realizaban labores de patrullaje preventivo y control de identidad. Durante la verificación de los datos del intervenido, de iniciales G.R.B.L., se confirmó que registraba una requisitoria vigente.

Según la información policial, el mandato de captura había sido emitido por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal del Callao por el presunto delito de homicidio simple.

Tras corroborarse la orden judicial, el intervenido fue detenido y trasladado a las instalaciones de la DEPINCRI, donde quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento establecido por ley.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, el detenido registraba antecedentes por presuntos delitos como robo agravado, tráfico ilícito de drogas y lesiones. Asimismo, las autoridades señalaron que anteriormente habría sido investigado en un caso relacionado con un ataque armado ocurrido en la provincia constitucional del Callao.

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