Ante el debate sobre una eventual revisión del régimen de feriados en el Perú, una de las principales dudas es la diferencia entre un feriado y un día no laborable. Aunque ambos pueden implicar la suspensión de actividades, sus efectos legales y laborales son distintos.

Mientras que los feriados están establecidos por ley y constituyen un descanso remunerado, los días no laborables suelen ser decretados por el Gobierno para determinados fines y, por regla general, las horas dejadas de trabajar deben recuperarse.

¿Qué es un feriado?

Los feriados nacionales están regulados por el Decreto Legislativo N.º 713, que establece los días de descanso remunerado para los trabajadores.

Entre los principales feriados figuran:

1 de enero (Año Nuevo).

Jueves y Viernes Santo.

1 de mayo (Día del Trabajo).

7 de junio (Batalla de Arica y Día de la Bandera). Añadido en 2023

29 de junio (San Pedro y San Pablo).

23 de julio (Día de la Fuerza Aérea del Perú en honor al capitán FAP José Abelardo Quiñones). Añadido en julio del 2023

28 y 29 de julio (Fiestas Patrias).

6 de agosto (Batalla de Junín). Añadido en julio del 2022

30 de agosto (Santa Rosa de Lima).

8 de octubre (Combate de Angamos).

1 de noviembre (Todos los Santos).

8 de diciembre (Inmaculada Concepción).

9 de diciembre (Batalla de Ayacucho). Añadido desde el 2021

25 de diciembre (Navidad).

Durante estas fechas, el trabajador tiene derecho al descanso con goce íntegro de remuneración.

En total son 16 feriados nacionales.

¿Qué pasa si se trabaja un feriado?

Si el trabajador labora durante un feriado y no recibe un descanso sustitutorio, el empleador deberá pagar:

La remuneración correspondiente al feriado.

La remuneración por el trabajo realizado.

Una sobretasa del 100 % sobre la remuneración diaria.

Este beneficio es conocido como la triple remuneración.

Por ejemplo, si un trabajador percibe un sueldo mensual de S/ 1.500, su remuneración diaria es de S/ 50. Si trabaja un feriado sin descanso compensatorio, recibirá S/ 150 por ese día.

¿Qué es un día no laborable?

Los días no laborables generalmente son establecidos mediante decretos supremos y, por lo general, se aplican al sector público, aunque las empresas privadas pueden acogerse a esta medida previo acuerdo con sus trabajadores.

A diferencia del feriado, el día no laborable no constituye un descanso remunerado adicional, ya que las horas dejadas de laborar deben recuperarse en la forma y plazo que acuerden el empleador y los trabajadores.

Por ejemplo, los días 24 y 31 de diciembre suelen ser declarados no laborables para el sector público mediante decreto supremo.

¿Quiénes pueden trabajar en un día no laborable?

Las empresas que prestan servicios esenciales pueden excluir determinados puestos de trabajo de los días no laborables para garantizar la continuidad de sus operaciones.

Entre ellas se encuentran las dedicadas a:

Salud y servicios sanitarios.

Electricidad, agua, gas y combustible.

Limpieza pública y saneamiento.

Telecomunicaciones.

Transporte terrestre, aéreo y marítimo.

Puertos y aeropuertos.

Seguridad y vigilancia.

Expendio de alimentos y productos de primera necesidad.

¿Qué hacer si no pagan el trabajo en un feriado?

Si un empleador no reconoce el pago correspondiente por laborar un feriado, el trabajador puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

No obstante, la intervención de Sunafil puede derivar en sanciones administrativas para la empresa, pero no garantiza el pago del beneficio económico.

Para exigir el pago de la remuneración adeudada, el trabajador puede acudir al Poder Judicial, siempre que el incumplimiento pueda acreditarse, por ejemplo, mediante la boleta de pago.