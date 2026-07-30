La Plaza de Armas de Pisco fue escenario de una multitudinaria celebración por Fiestas Patrias con la realización del Festival de la Peruanidad, actividad que reunió a cientos de familias para disfrutar de una noche dedicada a las expresiones culturales del país.

Fervor patriótico

El evento se desarrolló la noche del 28 de julio y congregó a vecinos, visitantes y delegaciones artísticas que ofrecieron un variado programa de danzas y representaciones tradicionales, destacando la riqueza cultural de las tres regiones naturales del Perú.

La actividad fue organizada tras las gestiones de la Municipalidad Provincial de Pisco, encabezada por el alcalde provincial, Pedro Fuentes. Desde el inicio de la jornada, la Plaza de Armas registró una masiva asistencia de público, que acompañó cada una de las presentaciones con aplausos y muestras de entusiasmo.

El programa artístico incluyó cerca de veinte números de danza provenientes de diferentes regiones del país, permitiendo al público recorrer, a través del folclore, las costumbres y tradiciones de la costa, sierra y selva.

Entre las primeras presentaciones destacó la danza arequipeña Negrillos de Chivay, quienes ofrecieron una colorida puesta en escena. La velada también incluyó una representación teatral inspirada en la historia de Túpac Amaru II, a cargo de la Academia Palmira, cuyos jóvenes actores recrearon uno de los episodios más representativos de la historia del Perú.

La cultura afroperuana también tuvo un espacio importante durante el festival con la presentación de la academia Sabor Moreno, que interpretó un festejo resaltando el legado de los afrodescendientes en la identidad nacional.

A lo largo de la noche, el público disfrutó de diversas coreografías tradicionales, entre ellas la marinera y otros bailes típicos que reflejan la diversidad cultural del país y el talento de las academias participantes.

El festival estuvo acompañado por mensajes que resaltaron la importancia de preservar las costumbres peruanas y fortalecer la identidad nacional a través de la música, la danza y las manifestaciones artísticas.

La actividad se desarrolló en un ambiente de orden y participación familiar, convirtiendo la Plaza de Armas de Pisco en uno de los principales puntos de encuentro durante las celebraciones por el aniversario patrio.

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