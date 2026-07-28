Con un marcado espíritu patriótico y la participación de cientos de estudiantes, autoridades y representantes de diversas instituciones, la ciudad de Ica celebró el 205.° aniversario de la Independencia del Perú con el tradicional desfile cívico, escolar, institucional y militar desarrollado en la avenida Matías Manzanilla, una de las principales actividades por las Fiestas Patrias en la región.

Fervor patriótico

Desde las 10:00 de la mañana, los ciudadanos se congregaron a lo largo de la avenida para presenciar el paso de las delegaciones participantes, entre ellas instituciones educativas de las cinco provincias de la región, entidades públicas, organizaciones sociales, instituciones privadas y representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la gran final del Concurso Regional de Desfile Escolar, donde los colegios ganadores de cada provincia compitieron por el gallardete departamental, demostrando disciplina, marcialidad, coordinación y fervor patriótico frente al jurado calificador y al público asistente.

La ceremonia también estuvo marcada por el impecable desplazamiento de las delegaciones policiales. Con precisión y solemnidad hizo su ingreso la Escuela de Honor de la Región Policial Ica, integrada por alumnos de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de Ica, considerada una de las formaciones más representativas de la institución. Su participación simbolizó el compromiso permanente de la Policía Nacional con la defensa de los valores patrios, el respeto a la Constitución y el servicio a la ciudadanía.

Posteriormente ingresó el Estandarte de la Región Policial Ica, emblema que representa el honor, la disciplina y la tradición institucional de la Policía Nacional del Perú. Bajo el lema “Dios, Patria y Ley”, la delegación reafirmó el compromiso de sus integrantes con la protección de la población y el mantenimiento del orden interno.

El público también aplaudió el paso del Bloque de Escoltas de la Región Policial Ica, conformado por estudiantes de la Escuela Técnico Profesional de la PNP, quienes exhibieron una destacada sincronización y precisión durante su recorrido, reflejando el entrenamiento y la preparación que caracteriza a la institución.

A lo largo del desfile también participaron decenas de instituciones educativas, organizaciones civiles, universidades, institutos superiores, entidades públicas y privadas, cuyos integrantes desfilaron portando el pabellón nacional y rindiendo homenaje a los 205 años de la independencia del Perú.

Al término de la competencia escolar se dieron a conocer los resultados del Concurso Regional de Desfile Escolar. En la categoría de nivel primaria, el primer lugar fue obtenido por la Institución Educativa N.° 22411 Josué Saúl Lancho Rojas, del distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, cuya delegación destacó por su disciplina, uniformidad y correcta ejecución de los desplazamientos.

En tanto, en la categoría de nivel secundaria, la histórica Institución Educativa José Pardo y Barreda, de la provincia de Chincha, se adjudicó el gallardete regional, imponiéndose a las demás instituciones participantes gracias a su destacada presentación durante el desfile.

La jornada concluyó con el reconocimiento a las delegaciones ganadoras y el saludo de las autoridades presentes, poniendo fin a una de las actividades centrales por Fiestas Patrias en la región Ica, donde el civismo, la identidad regional y el homenaje a la independencia del país fueron los principales protagonistas.

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