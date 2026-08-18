Una inusual precipitación pluvial sorprendió la mañana de este lunes a los habitantes del distrito de Majes, en la provincia de Caylloma. El evento climático causó serias complicaciones operativas en el Mercado Metropolitano de El Pedregal, evidenciando el deficiente estado de conservación de sus instalaciones.

La lluvia, poco habitual para la geografía desértica del sector en estas fechas, provocó inmediatas filtraciones a través de la cobertura superior del centro de abasto.

El agua se acumuló con rapidez en los pasillos e ingresó a diversos puestos de venta. Ante la contingencia, los comerciantes se vieron obligados a improvisar tareas de evacuación hídrica mediante baldes y recipientes, en un esfuerzo por resguardar sus productos.

IMPACTO QUE PERJUDICA

Representantes del sector comercial reportaron daños materiales por anegamiento en mercadería diversa, lo que representa una pérdida económica directa para las familias perjudicadas.

El impacto se vio agravado por la marcada disminución de la temperatura, factor que retrajo la afluencia habitual de compradores y desplomó las ventas de la jornada.

El incidente ha reavivado la preocupación sobre la falta de mantenimiento preventivo en la infraestructura pública. Los vendedores demandaron la intervención inmediata de las autoridades competentes para la reparación integral de techos, la instalación de canaletas y la adecuación de sistemas de drenaje pluvial.