El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, advirtió que si el actual directorio de Petroperú falla y el sindicato (de trabajadores) no colabora, la empresa quedará en manos de los acreedores (a quienes debe).

En declaraciones a Exitosa, señaló que las medidas adoptadas por el Gobierno es como un “último intento” para recuperar la compañía, luego de los problemas financieros que ha enfrentado en los últimos años.

“Lo que estamos haciendo es la última jugada. Hemos nombrado un directorio profesional; su encargo es cambiar el statu quo, dejar de perder dinero y comenzar a generar ganancia”, precisó.

Los principales acreedores de Petroperú son los tenedores de bonos internacional, por unos $ 3 mil millones; un conjunto de bancos internaciones por unos $ 1,300 millones, respaldado y garantizado por la Agencia de Créditos a la Exportación de España (CESCE).

También le debe al Estado por un conjunto de capitalización financiera, entre ellos al Banco de la Nación. En total debe unos $ 5,600 millones.

Gestiones

Cuba también cuestionó la gestión de la empresa durante años anteriores, sobre todo a los costos a los costos asociados a la modernización de la refinería de Talara.

Precisó que el proyecto comenzó con una inversión estimada de $ 1.700 millones y luego alcanzó costos significativamente superiores ( se estima en más de $ 5,500 millones).

Además, responsabilizó a administraciones anteriores por el deterioro de la situación de la petrolera.

La crisis en la petrolera se desató en 2022 cuando Hugo Chávez Arévalo, como gerente general, quiso evitar la publicación de los resultados de la auditoría del 2021, que le hizo perder confianza entre inversionistas.

En la actualidad, Petroperú tiene pendiente de recibir de recibir $ 2,000 millones por parte de Proinversión, encargada de su reestructuración financiera.