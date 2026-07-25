En la laguna de Huacachina se aplicará un plan especial de seguridad, control y ordenamiento vehicular durante el feriado largo por Fiestas Patrias, periodo en el que se espera el arribo de miles de turistas nacionales y extranjeros. Las medidas estarán vigentes del 25 al 31 de julio y fueron acordadas por la Mesa Técnica de Turismo de Ica tras evaluar las condiciones de acceso y operación del destino.

Masivo turismo

El plan contempla restricciones para el ingreso de determinados vehículos, la implementación de filtros de control, la habilitación de estacionamientos temporales y operativos de fiscalización dirigidos a garantizar el orden y la seguridad en uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Entre las disposiciones más importantes figura la prohibición del ingreso de buses turísticos de gran tamaño y mototaxis desde el sector La Huega hacia Huacachina. En cambio, únicamente se permitirá el acceso de unidades menores de transporte turístico, como vans y sprinters, así como de vehículos particulares hasta las inmediaciones del restaurante Reset.

Además, se implementará un sistema de identificación para residentes, propietarios y empresarios del balneario. La Junta Vecinal y el Agente Municipal serán los encargados de emitir tarjetas y stickers acreditativos que permitirán el ingreso de las personas autorizadas durante los días de mayor afluencia.

Como parte del plan también se habilitará de manera permanente una vía exclusiva de evacuación sobre la arteria Rumiwasi, destinada únicamente al desplazamiento de ambulancias, unidades de la Policía Nacional y compañías de bomberos para garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Con el objetivo de reducir la congestión vehicular en la vía principal hacia el balneario, se han autorizado tres estacionamientos temporales administrados por operadores privados, que en conjunto ofrecerán capacidad para 360 vehículos.

El abastecimiento de hoteles, restaurantes y demás establecimientos comerciales también tendrá un horario restringido. Los vehículos de carga solo podrán ingresar hasta las 10:00 de la mañana y deberán estar previamente registrados ante el Agente Municipal de Huacachina.

En paralelo, el servicio de recolección de residuos sólidos funcionará entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, por lo que se exhortó a los empresarios a disponer sus desechos antes del inicio del recorrido de los camiones recolectores.

Otro de los ejes del plan estará orientado a la fiscalización de los servicios turísticos. Las autoridades informaron que intensificarán las inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas y combatir la informalidad durante el feriado largo.

En ese contexto, la Mesa Técnica de Turismo advirtió que los servicios de paseos en vehículos tubulares no cuentan con las autorizaciones sectoriales correspondientes, por lo que exhortó a los visitantes a evitar contratar servicios no regulados. Como parte de las acciones preventivas, la Policía de Turismo distribuirá material informativo dirigido a los turistas.

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