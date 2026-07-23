La Policía Nacional del Perú inició una serie de operativos contra los vehículos tubulares que operan de manera informal en los alrededores del balneario de Huacachina, luego del brutal accidente que dejó a un turista estadounidense con el brazo mutilado. La intervención más reciente se desarrolló en la zona de la Tierra Prometida, con participación de personal de Tránsito, la comisaría de Ica y unidades de emergencia.

Operativo policial

Durante la operación, los agentes intervinieron tres vehículos. Uno de ellos fue internado en el depósito municipal al no contar con ningún tipo de documentación, mientras que otros dos quedaron retenidos en la Comisaría de Ica debido a que carecían de placa de rodaje y del SOAT.

El jefe del operativo, mayor de Tránsito PNP Juan Bernardo Tarazona, explicó que la intervención tuvo como objetivo verificar que las unidades dedicadas al transporte turístico cumplan con la documentación exigida por la normativa vigente. Además, sostuvo que gran parte de estos vehículos habría sido ensamblada con piezas de diferentes automóviles, por lo que su situación técnica también será materia de evaluación.

“La labor de la Policía de Tránsito es fiscalizar que dichos vehículos cuenten con la documentación respectiva”, señaló el oficial. Asimismo, afirmó que “ningún vehículo está autorizado para prestar este tipo de servicio en el balneario de Huacachina”.

Según la Policía, la mayor parte de estas unidades permanece resguardada en cocheras informales ubicadas en La Tierra Prometida, razón por la cual las próximas acciones estarán dirigidas a esos espacios.

Para ello, se anunció que se realizarán coordinaciones con la Fiscalía de Prevención del Delito con el fin de gestionar el ingreso a dichos locales y desarrollar inspecciones junto a unidades especializadas encargadas de verificar la procedencia de motores, chasis y demás características de los vehículos.

Deben dejar de operar

En tanto, los vehículos tubulares ensamblados que actualmente brindan servicios turísticos en las dunas de Huacachina dejarían de operar, luego de que la Dirección de Normatividad del Mincetur concluyera que estas unidades no cumplen con las condiciones para prestar dicho servicio.

Así lo dio a conocer el director de la Dircetur Ica, Gustavo Huertas, quien señaló que la mesa de trabajo instalada tras el reciente accidente ocurrido en Huacachina ya culminó sus evaluaciones y emitió una posición técnica sobre la situación de estos vehículos.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, la conclusión de la comisión es que únicamente los vehículos fabricados de origen podrán ser autorizados para desarrollar recorridos turísticos en las dunas, mientras que los tubulares ensamblados pasarían a ser considerados ilegales y estarían sujetos a intervención.

“La Dirección de Normatividad del Mincetur ha determinado que solamente hay un tubular autorizado, un vehículo de fábrica tipo UTV. Los demás son tubulares ilegales”, afirmó Huertas Escate al referirse a las conclusiones alcanzadas por el grupo técnico.

Huertas recordó que la problemática de los tubulares en Huacachina no es reciente. Señaló que desde el año 2005 existe una comisión multisectorial creada mediante resolución del Mincetur e integrada por instituciones públicas y privadas, con el objetivo de buscar una solución al funcionamiento de estas unidades.

EL DATO: 450 tubulares a más, operarían en las dunas de Huacachina, según la Fiscalía.

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