Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC este sábado en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, y recuperó el primer lugar de la tabla con 11 puntos.

El único gol del encuentro llegó en el tiempo añadido del primer tiempo. A los 45+1 minutos, Jesús Castillo ejecutó rápidamente un tiro libre mientras los jugadores de UTC reclamaban al árbitro. Fernando Gaibor aprovechó la desconcentración y, con el arco libre, marcó el tanto de la victoria blanquiazul.

Alianza Lima generó varias ocasiones de gol, pero el arquero de UTC, Bettocchi, respondió en reiteradas oportunidades y evitó una diferencia mayor.

En el segundo tiempo, los blanquiazules afrontaron el tramo final con un jugador menos tras la expulsión de Múñoz . Pese a ello, el equipo dirigido por Alianza mantuvo la ventaja y aseguró tres puntos importantes en la pelea por el título.

Con este resultado, Alianza Lima continúa invicto en el Clausura, con dos victorias y dos empates, y se mantiene en la cima a la espera del resultado entre Deportivo Garcilaso y Cienciano.

En la próxima jornada, Alianza Lima visitará a Melgar en Arequipa, equipo que llega motivado tras golear 3-0 a Los Chankas.

Para ese encuentro, los íntimos no contarán con Marco Huamán, quien presenta un desgarro del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho, según informó el club.

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