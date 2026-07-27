La región Ica se prepara para uno de los días más importantes del año para el sector turismo. Durante el feriado largo por Fiestas Patrias, las autoridades regionales estiman la llegada de hasta 130 mil visitantes que recorrerán los principales atractivos de las provincias de Ica, Pisco, Chincha, Nasca y Palpa, generando un significativo impacto económico para hoteles, restaurantes, agencias de viaje, operadores turísticos y pequeños emprendimientos.

Masivo turismo

La proyección fue dada a conocer por el director regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, Gustavo Huerta Escate, quien señaló que alrededor del 90 % de los visitantes corresponderá al turismo nacional, principalmente proveniente de Lima y de otras regiones del país.

Según explicó, la mayor concentración de turistas el 28 y 29 de julio, se registrará en la provincia de Pisco, donde se espera la llegada de aproximadamente 60 mil visitantes atraídos por destinos como la Reserva Nacional de Paracas, las Islas Ballestas y otros. En tanto, la provincia de Ica recibiría entre 30 mil y 40 mil personas que visitarán la laguna de Huacachina, el templo del Señor de Luren, Cachiche, las bodegas vitivinícolas y otros atractivos.

Asimismo, Nasca continuará siendo uno de los principales destinos del sur del país gracias a las Líneas de Nasca y los acueductos de Cantalloc, mientras que Chincha y Palpa también forman parte del circuito turístico previsto para estas celebraciones.

Huerta sostuvo que estas cifras responden al trabajo de promoción realizado durante el año en diferentes espacios de la ciudad de Lima, donde se desarrollaron campañas para difundir los atractivos turísticos y gastronómicos de la región.

Respecto a la seguridad, indicó que la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo coordinó con la Policía Nacional, municipalidades y otras instituciones la ejecución de operativos preventivos en las diferentes provincias, con el objetivo de brindar mejores condiciones para los visitantes.

En Huacachina, precisó, también se elaboró un plan operativo conjunto con empresarios turísticos y representantes de la Cámara de Comercio para reducir la congestión vehicular y mejorar la atención durante los días de mayor afluencia.

Sobre la ocupación hotelera, informó que diversos establecimientos ya registran reservas realizadas con varias semanas de anticipación y que el mayor movimiento de visitantes comenzará a intensificarse desde el inicio del feriado largo (27 de julio, 28 de julio).

El funcionario sostuvo que, tradicionalmente, la capacidad hotelera de Paracas alcanza niveles cercanos al lleno total durante estas fechas, motivo por el cual se vienen promoviendo otros destinos y actividades en la región para descentralizar el flujo turístico.

Finalmente, exhortó a los visitantes a contratar únicamente servicios turísticos formales y recomendó verificar la información de agencias y operadores autorizados mediante el código QR implementado por la Dircetur, el cual permite acceder a datos sobre atractivos turísticos, números de emergencia y servicios disponibles en toda la región.

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