El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, se pronunció tras la controversia generada por sus declaraciones sobre las inundaciones y aniegos registrados en Lima. El titular del MEF ofreció disculpas y reconoció que se trató de una expresión coloquial y “poco feliz”.

“Yo nunca me he referido así a lo que está pasando desde anoche con esta DANA que está afectando la costa peruana. De ninguna manera expresa mi sentimiento con mis compatriotas [...] Jamás me voy a expresar directamente así sobre los compatriotas. Si alguien se ha sentido ofendido, le pido mil disculpas del caso”, declaró a RPP.

Cabe recordar que el titular del MEF indicó a Exitosa que “en todo el planeta hay lluvias” y “no nos desesperemos” al ser consultado por la situación generada por las lloviznas en Lima.

“Hay cuadrillas en todo el Perú listas para enfrentarlo. Pero no nos desesperemos, en todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo. Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a lluvia, se inunda. Lo importante es salvar las vidas, la gente no puede morir por un fenómeno El Niño. Las obras públicas se arreglan. Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas, así pasa”, sostuvo.

Tras estas declaraciones, la presidenta Keiko Fujimori cuestionó la postura del titular del MEF y afirmó que no estaría dimensionando la magnitud de los daños provocados por las lloviznas en diversas zonas del país.

“Yo creo que el ministro de Economía no está viendo la magnitud del daño, de las pérdidas y del dolor de las familias que están teniendo esta tristeza tan grande porque han perdido en muchos casos han perdido todo”, enfatizó Fujimori.

Consultado por las declaraciones de la mandataria, Elmer Cuba afirmó coincidir con lo señalado por Fujimori y explicó que sus palabras correspondieron a una “expresión coloquial”.

“Es una expresión coloquial, y viendo con más calma lo que está sucediendo expresa otra preocupación. [¿A qué se refería? Me refiero a que en nuestro país todo el tiempo hay lluvias y hay que ver su verdadera magnitud y enfrentarla. Hay unas que son terribles y otras que son simples. En cualquier parte de la selva o la sierra hay lluvias y es parte de la vida normal de un peruano. A eso me refería”, expresó Cuba a dicho medio.