Durante sus declaraciones a la prensa, la presidenta Keiko Fujimori anunció un conjunto de medidas que el Gobierno central adoptará para atender y reducir los daños provocados por la persistente llovizna registrada el último domingo en distintos distritos de Lima Sur.

Entre las acciones anunciadas, la jefa de Estado informó que se impulsará una reestructuración del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), luego del desborde de aguas servidas registrado en Villa El Salvador a consecuencia de las intensas lluvias. Fujimori Higuchi explicó que la medida responde a que este no sería el primer colapso del sistema de alcantarillado ocurrido en dicha zona.

“Muchos de los vecinos señalaron que estos sucesos han ocurrido anteriormente, y eso es un problema estructural. Sedapal ha señalado que en uno o dos meses se va a corregir esto. Quiero también anunciar que se va a reestructurar Sedapal para que este tipo de problemas no vuelvan a suceder”, sostuvo.

Asimismo, la mandataria anunció “dos motobombas de 6 pulgadas y 6 equipos de hidrojet” de Sedapal se mantendrán en Villa El Salvador hasta que “el sistema de la matriz se haya corregido”. Horas antes, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, había informado que la entidad estatal realizaría un cambio de matriz con el objetivo de prevenir nuevos desbordes de aguas servidas.

Por otro lado, la mandataria dijo que se habilitarán albergues temporales para las familias damnificadas. También precisó que los colegios afectados por la llovizna serán sometidos a labores de limpieza, desinfección y fumigación, por lo que las clases se retomarán aproximadamente en una semana.

“De manera de emergencia, se está disponiendo además [que] se van a levantar albergues temporales, mientras que en los colegios se va a realizar labores de labores de, primero, de limpieza; segundo, de desinfección; y, tercero, de fumigación. Estamos en contacto permanente con el ministro de Educación, con el ministro de Salud para que, en los próximos días, las clases se reanuden. Hemos hablado también con el jefe de la DREL”, manifestó.

“En los colegios afectados, las clases se van a retomar después de la limpieza, desinfección y fumigación, en una semana. En los colegios de los tres distritos donde no ha habido afectación, las clases se van a retomar mañana”, expresó.

Además, Fujimori señaló la implementación de ollas comunes mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el sector privado. “Se está trayendo alimentos para poder apoyar a todas las familias afectadas”, afirmó.

Posteriormente, la presidenta le pidió a los vecinos evacuar las zonas afectadas. “Lo más probable es que, en los próximos días, vuelva a llover. Por eso es que es bien importante que los vecinos estén atentos, que evacúen de las zonas donde han sido afectadas”, refirió.

“De cara a recuperar la zona, primero, se hará todo el trabajo de limpieza, y agradecemos además a todos los equipos voluntarios. He hablado con el ministro de Defensa para que también las Fuerzas Armadas puedan venir. Se va a hacer limpieza, luego desinfección y fumigación. Toda esta etapa estará a cargo del Ministerio de Salud. Así es que vamos a ir tomando medidas y ahora nos dirigimos al distrito de Chorrillos”, enfatizó.