La presidenta Keiko Fujimori se refirió este lunes a la moción de interpelación presentada por la bancada de diputados de Juntos por el Perú (JPP) contra el ministro de Defensa, Raúl Belaúnde. La mandataria abordó el tema durante sus declaraciones a la prensa.

La bancada de Juntos por el Perú presentó el último viernes una moción de orden del día para convocar al ministro de Defensa al Pleno de la Cámara de Diputados. El documento plantea que Belaúnde responda 43 interrogantes relacionadas con su gestión al frente del Mindef y con sus actuaciones en el ámbito político.

En ese sentido, la jefa de Estado consideró “prematuro” impulsar una moción de interpelación contra el titular del Ministerio de Defensa.

“Con referencia a la interpelación, bueno, llevamos un poquito más de 2 semanas, la verdad es que nos parece prematuro. Entendemos que hay una labor de parte de los parlamentarios, pero, para nosotros, más que responder es mostrar resultados y es estar al lado de la población, sobre todo los momentos difíciles”, señaló.

Asimismo, la mandataria manifestó su respaldo al titular del Mindef y aseguró que, en caso de que la moción sea aprobada, Belaúnde Llosa acudirá al Pleno de la Cámara de Diputados para responder a las interrogantes planteadas.

“El ministro Belaúnde tiene todo nuestro respaldo, él ha sido bastante claro. Acudirá, por supuesto, si es que esto se aprueba, con el espíritu democrático que corresponde”, afirmó.

“Entiendo la labor que realiza el Congreso de la República, su labor es fiscalizar, pero, en tan solo dos semanas, presentar una moción de interpelación, la verdad, es que no tengo mucho que decir. Para nosotros lo importante es seguir trabajando, seguir actuando y mostrar resultados”, resaltó.

Por otro lado, Fujimori Higuchi reiteró que los trenes de Caltrain, trasladados por la Municipalidad de Lima a la capital, finalmente entrarán en funcionamiento. “Bueno, el tren tiene que ir, eso ya lo hemos dicho”, enfatizó la mandataria.