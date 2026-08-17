El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori evalúa una eventual reducción del número de ministerios como parte de las medidas que podrían aplicarse sobre la estructura del Estado, según informó este lunes 17 de agosto el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

En declaraciones a Exitosa, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el tema se encuentra en la agenda del Ejecutivo, aunque precisó que todavía no conoce los detalles de una eventual reorganización.

“Eso está en la agenda. Por mi lado, no ha entrado ese detalle”, respondió Cuba al ser consultado sobre una posible reducción de las carteras ministeriales.

Elmer Cuba: “Pueden estar en dos ministerios o en 18”

El titular del MEF sostuvo que una reforma del Estado no debería ser evaluada únicamente en función de la cantidad de ministerios existentes.

Para Cuba, el capital humano y la preparación de los funcionarios públicos son factores determinantes para mejorar el funcionamiento del aparato estatal.

“Al final, el Estado peruano es su gente, es el capital humano que está ahí. Pueden estar en dos ministerios o en 18; eso no hace la diferencia”, afirmó.

El ministro agregó que el desempeño, la preparación y la integridad de los servidores públicos resultan fundamentales para alcanzar una gestión eficiente.

“Lo que marca la diferencia es tener buena gente, que trabaje, sea honesta y conozca su oficio. Con eso se puede cambiar el Estado peruano, al margen del número de ministerios”, manifestó.

¿Qué ministerios serían reducidos o fusionados?

Hasta el momento, no se ha informado qué ministerios podrían ser fusionados, reorganizados o eliminados en caso de que el Ejecutivo decida avanzar con la propuesta.

Cuba señaló expresamente que no ha conocido el detalle de la iniciativa desde su sector. Por ello, sus declaraciones confirman que la discusión está en agenda, pero no la existencia de una decisión definitiva sobre el número de carteras que tendría el Ejecutivo.

Tampoco se han precisado plazos para presentar una propuesta formal ni el mecanismo legal que se utilizaría para una eventual modificación de la estructura ministerial.

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Reforma del Estado está en evaluación

Las declaraciones del ministro colocan nuevamente en discusión la organización del aparato estatal y la cantidad de ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo.

Según Cuba, cualquier evaluación debería considerar no solo la estructura institucional, sino también la capacidad de los funcionarios encargados de ejecutar las políticas públicas.

Por el momento, la eventual reducción de ministerios permanece como una propuesta en evaluación dentro de la agenda gubernamental, a la espera de mayores precisiones del Ejecutivo.