La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este miércoles 19 de agosto de 2026 los sorteos públicos que definirán el orden de los nombres y símbolos de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La ubicación de los partidos políticos será determinada en la sede central de la ONPE, en Lima. En el caso de los movimientos regionales, los sorteos se desarrollarán en las correspondientes Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

En estos procedimientos serán consideradas las organizaciones políticas que hayan solicitado la inscripción de sus candidaturas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE).

¿Cómo se ubicarán partidos y movimientos en la cédula?

La estructura general de la cédula ya fue establecida mediante un sorteo público realizado el 10 de junio de 2026.

Como resultado de ese procedimiento, el bloque correspondiente a los partidos políticos estará ubicado en la parte superior de la cédula de sufragio, mientras que los movimientos regionales aparecerán en la sección inferior.

En el caso de las alianzas electorales, su ubicación dependerá de su alcance. Las de carácter nacional serán consideradas dentro del bloque correspondiente y las regionales se incorporarán en el respectivo bloque regional.

Sorteo utilizará bolillero para definir el orden

Los sorteos se desarrollarán de acuerdo con las instrucciones aprobadas mediante la Resolución Jefatural N.° 000116-2026-JN/ONPE.

Cada organización política tendrá asignado un bolillo. El orden que ocuparán en la cédula se determinará según la secuencia en la que estos sean extraídos del bolillero durante el acto público.

Un notario público verificará las diferentes etapas del procedimiento y dará conformidad a los resultados obtenidos en cada sede.

¿Qué pasa si una candidatura es excluida?

Una vez definido el orden, podrían producirse modificaciones si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determina que alguna candidatura no sea inscrita o deba ser excluida.

En ese supuesto, la candidatura no aparecerá en la cédula y su ubicación será ocupada por la organización política situada inmediatamente debajo de ella en el orden establecido mediante el sorteo.

Este procedimiento permitirá que no queden filas vacías en las cédulas que finalmente utilizarán los electores.

Reniec, JNE y otras instituciones podrán presenciar los sorteos

Además de los notarios, los actos contarán con representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y del JNE o de los respectivos Jurados Electorales Especiales.

También serán invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, observadores electorales, instituciones de veeduría y personeros de las organizaciones políticas participantes.

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