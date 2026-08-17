El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció que el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) podría sesionar este mismo mes para empezar el debate sobre el aumento de la remuneración mínima vital (RMV) de 1,130 a 1,300 soles, anunciado por la presidenta Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación del 28 de julio.

“Ya estamos en proceso de convocatoria y presumo que en este mes de agosto podríamos ya tener el Consejo Nacional del Trabajo”, afirmó.

El titular de Trabajo explicó en RPP que antes de la sesión formal se realizará una ronda previa de reuniones individuales con cada parte: gremios empresariales, sindicatos y el Estado para evitar que la ausencia de un solo actor frustre el proceso.

“Basta que falte un gremio para que se bloquee”, advirtió el ministro

Un incremento similar fue una de las promesas centrales de la campaña de Roberto Sánchez y Fujimori la rechazó durante la segunda vuelta. Sin embargo, tras su elección, la jefa de Estado la incluyó en su primer discurso luego de la toma de mando.

DEBATE

Como se recuerda, el anuncio de Fujimori generó posiciones encontradas. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, advirtió que las mypes “tienen menor capacidad para asumir un aumento de sueldos”.

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, señaló que contratar a un trabajador formal puede costar hasta 45% más que el sueldo nominal y exigió mecanismos para reducir ese impacto. Ambos gremios aceptaron debatir el incremento en el Consejo Nacional de Trabajo.

Sheput también adelantó que el CNT no solo abordará el sueldo mínimo, sino temas vinculados a la transformación del trabajo por la inteligencia artificial y la robotización.

“Ocho de cada 10 peruanos no tienen derechos laborales. Algo tenemos que hacer por esos jóvenes”, concluyó.