Luego de la presentación de un proyecto de ley que plantea eliminar las sesiones remotas en el Congreso y del reciente acuerdo para establecer la presencialidad, las posiciones al respecto dentro de Fuerza Popular (FP) parecen estar divididas.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado viernes, por 118 votos, un acuerdo de portavoces para establecer que las sesiones del pleno y de las comisiones ordinarias sean presenciales.

Posiciones

Pese a esta postura aparentemente unánime, en la bancada fujimorista hay voces a favor y en contra de mantener la virtualidad.

El más reciente en pronunciarse fue el diputado Jaime Abensur, quien defendió la opción virtual. Señaló que esta modalidad permitió el funcionamiento del Congreso y puede contribuir a la toma de decisiones.

Asimismo, añadió que la responsabilidad de asistir corresponde a cada parlamentario y cuestionó que se considere al Parlamento como un “centro de labores”.

En contraste, el senador Alejandro Aguinaga respaldó la presencialidad, aunque con excepciones. Consideró que esta permite el debate y los consensos y que en la virtualidad se pierde parte de la comunicación del mensaje.

Agregó que Fuerza Popular no tiene una posición orgánica sobre el tema: “Son posiciones individuales”.

Por su parte, el presidente del Senado, Miguel Torres, fue uno de los primeros en expresarse a favor de conservar la semipresencialidad.

Sostuvo que los avances tecnológicos permiten “ser más eficientes” y que debe evaluarse el resultado de la gestión parlamentaria antes que la presencia física.

Asimismo, antes del inicio del gobierno de Keiko Fujimori, el 24 de julio, la diputada Cecilia Chacón ya se había pronunciado a favor de la presencialidad. Consideró que, salvo la situación excepcional de una pandemia, no existe motivo para el trabajo legislativo remoto.