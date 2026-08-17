La presidenta de la República, Keiko Fujimori, cuestionó este lunes 17 de agosto las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien había pedido no “exagerar” frente a las afectaciones ocasionadas por las lluvias en diferentes zonas del país.

Durante un recorrido por Villa El Salvador, donde supervisó la situación de las familias afectadas por los aniegos, Fujimori señaló que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no estaría dimensionando las pérdidas registradas.

“Creo que el ministro de Economía no está viendo la magnitud del daño, de las pérdidas y el dolor de las familias que están teniendo esta tristeza porque, en muchos casos, han perdido todo”, declaró la mandataria.

Fujimori: “Lo importante es corregir las fallas estructurales”

La presidenta manifestó su solidaridad con las familias perjudicadas y sostuvo que las acciones del Gobierno no deben concentrarse únicamente en responder a la emergencia.

“Acá lo importante, además de atender la emergencia, es corregir las fallas estructurales”, afirmó Fujimori.

Las declaraciones se produjeron mientras la mandataria recorría sectores afectados de Villa El Salvador, donde las precipitaciones ocasionaron aniegos, ingreso de agua a viviendas y problemas relacionados con el sistema de desagüe.

Fujimori había señalado previamente que el Ejecutivo evalúa declarar en estado de emergencia los distritos y regiones afectados por las condiciones meteorológicas.

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¿Qué dijo Elmer Cuba sobre las lluvias?

El ministro de Economía, Elmer Cuba, había pedido mantener la calma frente a las precipitaciones y comparó las inundaciones registradas en el país con situaciones ocurridas en otras ciudades del mundo.

“No nos desesperemos. En todo el planeta hay lluvias, hasta París se inunda; Santiago de Chile, que está acostumbrado a lluvias, se inunda. Lo importante es salvar las vidas”, afirmó Cuba en una entrevista con Exitosa.

El titular del MEF sostuvo también que la prioridad debía ser evitar la pérdida de vidas y viviendas y señaló que los daños ocasionados en infraestructura pública pueden ser reparados.

“Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas”, agregó durante sus declaraciones.

Elmer Cuba pide disculpas tras cuestionamiento

Luego de las declaraciones de Fujimori, Cuba ofreció disculpas públicas durante una entrevista con RPP Noticias.

“Si alguien se ha sentido ofendido le pido mil disculpas. Estoy de acuerdo con lo que dijo la presidenta”, manifestó.

El ministro calificó sus declaraciones anteriores como una “expresión coloquial” y reconoció que, tras observar con mayor detenimiento la situación, existían otras preocupaciones relacionadas con las consecuencias de las precipitaciones.

La controversia se produce mientras el Ejecutivo despliega acciones para atender a las familias afectadas y evaluar los daños ocasionados por las lluvias en Lima y otras regiones.