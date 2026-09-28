El Gobierno anunció que la Remuneración Mínima Vital (RMV) se elevará de S/1,130 a S/1,230 desde el 1 de octubre de 2026. Este incremento de S/100 corresponde a la primera etapa del aumento anunciado por la presidenta Keiko Fujimori, cuyo objetivo es aumentar el sueldo mínimo hasta los S/1,300.

“Esta decisión se aprobó por unanimidad. Hubo discrepancia por los tiempos, pero tiene el respaldo de todos los sectores, los sindicatos, sector privado y Gobierno. No solo pensamos en los trabajadores, sino también en la micro y pequeña empresa porque somos conscientes que el Perú depende de los emprendedores”, sostuvo la presidenta Keiko Fujimori.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que el segundo incremento, de S/70, se aplicará durante el primer semestre de 2027, una vez que haya pasado el periodo asociado al Fenómeno El Niño. Para concretar esta segunda etapa, será necesario emitir un nuevo decreto supremo que oficialice el aumento de la RMV hasta los S/1,300.

El titular del MEF informó que el Gobierno otorgará un “bono transitorio” dirigido a unas 144 mil microempresas de entre 2 y 10 trabajadores. Estas empresas concentran aproximadamente a 300 mil trabajadores que perciben la Remuneración Mínima Vital.

En ese sentido, Cuba expresó que el apoyo será de S/100 por trabajador y se entregará a las empresas durante octubre, por lo que el incremento se verá reflejado en las remuneraciones de los trabajadores a partir de noviembre.

“Este momento es el correcto debido a que el mercado laboral viene muy fuerte, las expectativas de contratación están en sus máximos históricos y también protege que los salarios no se deteriores ante la alta inflación”, indicó el ministro de Economía.

En la conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, afirmó que el incremento no constituye una medida improvisada ni responde a fines populistas. Según explicó, la decisión fue adoptada tras realizar los estudios económicos correspondientes.

Sheput señaló además que el Consejo Nacional de Trabajo logró un consenso respecto al monto de S/1,300 como nueva remuneración mínima. No obstante, precisó que hubo discrepancias sobre el momento y la fecha en que debía aplicarse el incremento.

Además, el titular de Trabajo aseguró que el aumento de la RMV “no tendría consecuencias inflacionarias” e indicó que la medida forma parte de una política destinada a reducir brechas sociales y contribuir a que el crecimiento económico se traduzca en mejores remuneraciones para los trabajadores.