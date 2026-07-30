La Contraloría de la República advirtió que la Municipalidad Provincial de Piura no ejecutó labores críticas de limpieza y descolmatación en el sector Ejidos - Puente Bolognesi del río Piura, a pesar de existir fichas técnicas que calificaban la zona con un nivel de peligro muy alto, lo cual incrementa la vulnerabilidad de 15 mil habitantes ante posibles inundaciones vinculadas al Fenómeno de El Niño.

Según el informe N° 041-2026-OCI/0454-SVC, el riesgo crítico principal identificado en el río Piura es el de inundación, el cual ha sido calificado con un nivel de peligro “Muy Alto”. La comisión de control detectó que el área de mayor vulnerabilidad se localiza en el tramo comprendido entre los sectores Ejidos y el Puente Bolognesi, en el distrito de Piura. Este tramo tiene una extensión aproximada de 4.85 km.

Precisa que el riesgo se debe principalmente a la colmatación del cauce del río (acumulación de sedimentos y maleza) tanto en la margen derecha como en la izquierda. Esta situación reduce la capacidad del río para conducir el agua durante eventos hidrometeorológicos extremos, como el fenómeno de El Niño.

La Contraloría afirma que ante una posible inundación y desborde en esta zona afectaría directamente 15,000 habitantes, alrededor de 10,000 casas estarían en riesgo, instituciones educativas, centros de salud, 10 km de infraestructura vial, sistemas de servicios básicos (agua, saneamiento y electricidad) y también infraestructura de riego que incluye canales, bocatomas y reservorios.

Los auditores concluyen que un riesgo crítico adicional es que la Municipalidad Provincial de Piura no ha ejecutado las actividades de limpieza y descolmatación previstas, a pesar de tener conocimiento de las fichas técnicas desde enero de 2026, lo cual limita la capacidad de preparación y respuesta ante desastres, incrementando el peligro para la población y la infraestructura expuesta.

Según las imágenes satelitales y fotografías del estado situacional del río incluidas en el informe, se puede observar la proximidad de establecimientos importantes como el Hospital Cayetano Heredia y la Universidad Nacional de Piura, los cuales se encuentran en áreas colindantes a las zonas identificadas con colmatación crítica.

La Contraloría evidenció que la entidad no inició gestiones para obtener financiamiento que permitiera ejecutar las intervenciones propuestas, ni formuló una “Ficha Técnica Definitiva” transcurridos seis meses desde que recibió la información técnica de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Asimismo, la comisión de control, verificó que los funcionarios municipales tampoco realizaron las coordinaciones necesarias con la ANA o el Cenepred, ni se incorporó este punto crítico en los instrumentos de gestión institucional para su atención oportuna antes del inicio de la temporada de lluvias asociadas al Fenómeno El Niño (FEN).