Presuntos extorsionadores incendiaron la madrugada de este jueves 30 de julio una camioneta de alta gama que se encontraba estacionada en una vía del distrito de Mi Perú, en la provincia constitucional del Callao.

El ataque generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades al observar el vehículo envuelto en llamas.

En la escena también fueron halladas galoneras con restos de combustible, lo que refuerza la hipótesis de un atentado premeditado. El vehículo quedó calcinado.

De acuerdo a América Noticias, las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con un caso de extorsión. El propietario del vehículo, quien además sería dueño de varios negocios, evitó brindar declaraciones por temor a posibles represalias.

Las cámaras de seguridad del distrito captaron a un sospechoso huyendo del lugar pocos segundos después de iniciarse el incendio.

La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar al responsable del ataque y determinar el móvil del atentado. Como parte de las diligencias, los agentes analizan las imágenes de videovigilancia, las cuales muestran la ruta de escape utilizada por el presunto autor del hecho.

Tras el incidente, vecinos de Mi Perú expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona y exigieron mayor presencia policial para reforzar la seguridad y prevenir nuevos ataques vinculados a la extorsión.