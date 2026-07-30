En un nuevo golpe contra la delincuencia en la provincia de Pisco, agentes de la Comisaría PNP Túpac Amaru capturaron en flagrancia delictiva a Cristian Yoel Flores Carrasco (32), conocido con el alias de “Tita”, durante un operativo policial ejecutado el 28 de julio en la antigua carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 229.

La intervención se desarrolló como parte de las acciones preventivas y de inteligencia que la Policía Nacional viene desplegando para combatir la criminalidad en la jurisdicción.

Trabajo policial

Durante el registro personal, los efectivos policiales hallaron en poder del intervenido una pistola marca Glock con el número de serie erradicado, abastecida con una cacerina y cuatro municiones, por lo que fue reducido y puesto bajo custodia. El arma de fuego fue incautada conforme a los procedimientos de ley y será sometida a las pericias correspondientes para determinar su procedencia y si habría sido utilizada en la comisión de otros hechos delictivos.

Las investigaciones preliminares también revelaron que Cristian Yoel Flores Carrasco registra antecedentes por el presunto delito de robo agravado, situación que será considerada dentro de las diligencias que realiza la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público.

El detenido permanece a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer su presunta vinculación con otros actos delictivos registrados en la provincia.

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