La Policía Nacional del Perú capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Pérfidos del Mal” durante un operativo ejecutado la noche del último sábado en la segunda cuadra de la avenida Confraternidad, a la altura del ingreso a la urbanización Las Casuarinas, en la provincia de Ica.

Golpe policial

Los intervenidos fueron identificados como Diego Rubén Morón Pasache de 33 años, alias “Mole”, y Edgar Giancarlos Sotelo Pacheco (38), alias “Lobo”, quienes son investigados por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas y municiones.

La intervención se registró a las 8:57 de la noche, cuando personal de la Unidad de Emergencia (UNEME) detectó a ambos sujetos desplazándose a bordo de una mototaxi Bajaj Torito de color azul, con placa de rodaje 3092-7A, en inmediaciones de la segunda cuadra de la avenida Confraternidad. Al advertir la presencia policial, los ocupantes habrían intentado evadir el control, generando la inmediata acción de los efectivos.

Según el parte policial, durante la intervención los sospechosos arrojaron un revólver con la serie erradicada, abastecido con tres municiones, el cual fue recuperado por los agentes y posteriormente incautado como parte de las diligencias. El arma de fuego será sometida a los peritajes correspondientes para determinar su procedencia y establecer si fue utilizada en otros hechos delictivos registrados en la provincia.

Asimismo, la Policía informó que Edgar Giancarlos Sotelo Pacheco, quien conducía la mototaxi al momento de la intervención, también es investigado por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro común por la producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros. El vehículo menor quedó retenido como parte de las investigaciones.

La Región Policial Ica destacó que la captura fue resultado de los patrullajes preventivos que desarrolla permanentemente la Unidad de Emergencia en distintos sectores de la ciudad. La rápida respuesta de los agentes permitió neutralizar a los sospechosos sin que se registraran personas heridas durante el operativo.

Durante las diligencias, los efectivos policiales realizaron el levantamiento del arma de fuego, las tres municiones y demás elementos de interés criminalístico, los cuales serán sometidos a pericias especializadas para fortalecer la investigación y determinar una posible vinculación con otros actos ilícitos.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición de la unidad especializada de la Policía Nacional junto con el revólver, las municiones y la mototaxi intervenida, a fin de continuar con las investigaciones y determinar su presunta responsabilidad conforme a ley.

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