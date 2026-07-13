La primera fecha de la Etapa Departamental Ica de la Copa Perú 2026 dejó una jornada equilibrada, con cuatro empates, dos triunfos de equipos visitantes y 13 goles en los seis partidos de ida disputados ayer en distintos escenarios deportivos de la región Ica.

Encuentros deportivos

Uno de los encuentros más emocionantes se jugó en el estadio José Picasso Peratta, donde Sporting Cristal de Parcona logró rescatar un empate 2-2 frente al Club Deportivo Lolo Fernández, de Lucanas. El conjunto visitante estuvo cerca de llevarse la victoria, pero el cuadro iqueño reaccionó en el segundo tiempo y consiguió igualar el marcador, dejando la clasificación abierta para el duelo de revancha en Puquio.

En la provincia de Chincha, Academia Deportiva Huampullo F.C. igualó 1-1 con Club Atlético Nacional, de La Tinguiña. El equipo iqueño consiguió un valioso empate como visitante y ahora buscará sellar su clasificación cuando juegue la vuelta en condición de local.

Otro empate se registró en Marcona, donde Defensor Municipal FBC y Domingo Dianderas F.C., representante de Chincha, igualaron 1-1, resultado que mantiene la incertidumbre sobre cuál de los dos avanzará a la siguiente fase.

En otro compromiso muy disputado, Asociación Técnicos Agropecuarios (ATA), de Palpa, también empató 1-1 frente a Juventud Ccontacc, de Lucanas, dejando la serie completamente abierta para el partido de vuelta.

Las únicas victorias de la jornada fueron conseguidas por equipos visitantes. Deportivo Bad Boys, de Pisco, dio un paso importante hacia la siguiente fase al imponerse 2-0 sobre Real Miraflores F.C., en Palpa.

Por su parte, Juventud Santa Fe, de Nasca, sorprendió en Pisco al derrotar 1-0 a Juventud Lircay, resultado que le permitirá definir la clasificación con ventaja en condición de local.

Con cuatro empates, dos victorias visitantes y 13 goles anotados, la primera jornada de la Etapa Departamental Ica de la Copa Perú 2026 dejó series muy disputadas que se definirán en los encuentros de vuelta.

EL DATO: Bad Boys y Juventud Santa Fe parten con una ligera ventaja para los encuentros de vuelta, donde se definirán los clasificados a la siguiente etapa de la Copa Perú.

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