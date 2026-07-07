La provincia de Pisco ya tiene a su monarca. El Club Deportivo Bad Boys de San Clemente se proclamó campeón de la Etapa Provincial Pisco de la Copa Perú 2026 tras imponerse con autoridad por 3-0 a Juventud Lircay de Paracas en la gran final, cerrando una campaña sobresaliente que lo consolidó como el mejor equipo del certamen.

Con un fútbol sólido, ordenado y efectivo, el cuadro sanclementino ratificó en la cancha el gran nivel que mostró a lo largo del campeonato, desatando la alegría de sus jugadores, comando técnico, dirigentes e hinchas.

Encuentro deportivo

Desde el pitazo inicial, C.D. Bad Boys asumió el protagonismo del compromiso, mostrando contundencia en ataque y firmeza en defensa para dominar las acciones del encuentro. El resultado reflejó el buen momento que atraviesa el conjunto campeón, que supo aprovechar sus oportunidades y neutralizar los intentos de reacción de un rival que también había realizado una destacada campaña. El título provincial representa un justo premio al trabajo constante desarrollado durante toda la temporada.

Pese a la derrota en la final, Juventud Lircay dejó una grata impresión a lo largo del torneo y logró alcanzar uno de los principales objetivos del año: asegurar su clasificación a la Etapa Departamental de la Copa Perú. El equipo paraquense demostró competitividad, entrega y buen fútbol en cada presentación, consolidándose como uno de los protagonistas del campeonato y ganándose el reconocimiento de su afición por el esfuerzo realizado.

Ahora, ambos representantes de la provincia de Pisco centran su atención en el próximo desafío. Tanto C.D. Bad Boys, como campeón provincial, como Juventud Lircay, en condición de subcampeón, buscarán trasladar su buen rendimiento a la Etapa Departamental, donde enfrentarán a los mejores equipos de la región con la ilusión de seguir avanzando en el denominado “torneo del fútbol macho” y mantener vivo el sueño del ascenso.

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