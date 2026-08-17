Ayer en Correo Lima hemos mostrado una segunda versión de los llamados “Pepe el vivo” de las elecciones regionales y municipales que se vienen. Los primeros fueron los que postularon como primeros regidores pero acabaron con aspirantes a burgomaestres ante la “oportuna” renuncia del titular. Los segundos son los alcaldes que dejan los cargos, pero lanzan a esposas, hermanos, padres y demás parientes para relevarlos.

Solo en la capital hay 15 casos, y habrá que ver cuántos más tenemos en diversas zonas del país. Lo que llama la atención de estos personajes y su parentela, por la que, creemos, nadie debería votar, es que los partidos por los que postulan les permitan estas jugadas que van en contra de las mismas agrupaciones, que quedan ante los ciudadanos como entidades informales –y hasta chichas– donde todo es posible.

Lo ideal sería que ante la teórica y ya burlada imposibilidad de ir a la reelección, las agrupaciones tengan nuevos cuadros para hacer de relevo de los que se van. Pero no, acá permiten que los alcaldes salientes dejen a la esposa, al papá y demás, para, en algunos casos para ir ellos como primeros regidores. La viveza y la criollada amparada en vacíos legales, en su máxima expresión.

Sin duda este nuevo Congreso bicameral tiene que legislar para cerrarle el paso a los vivos que se creen, junto a sus parientes, dueños de los cargos. Mientras tanto, depende de los electores hacerse respetar y castigar en las urnas a esta gente.