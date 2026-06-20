La emoción del “Fútbol Macho” continúa este domingo 21 de junio con la disputa de la tercera fecha de la etapa provincial de la Copa Perú 2026 en la provincia de Pisco. La Liga Provincial de Fútbol de Pisco dio a conocer, mediante su Boletín Informativo N.° 06, la programación oficial de una jornada que promete intensos duelos y definiciones clave en el Estadio Municipal Teobaldo Pinillos Olaechea.

Encuentros deportivos

En el Grupo A, Deportivo Bad Boys llega como líder absoluto con seis puntos y buscará consolidar su clasificación cuando enfrente a Juventud Lircay, su más cercano perseguidor con cuatro unidades. Antes, Depor Miguel Grau y Juventud Santa Cruz abrirán la jornada con la obligación de sumar para mantenerse con opciones. Mientras tanto, en el Grupo B, Manuel Gonzales Prada lidera con puntaje perfecto y tendrá una dura prueba ante Defensor El Chaco, que también pelea los primeros lugares, mientras que Manuel Carrillo y América Santa Rosa protagonizarán otro encuentro de necesidad y urgencia.

La tabla de posiciones refleja lo ajustada que se encuentra la competencia y convierte a esta tercera fecha en una de las más importantes del torneo. Cada punto será determinante en la lucha por acceder a la siguiente fase, por lo que se espera una gran asistencia de aficionados para alentar a sus equipos en una jornada donde la pasión, la entrega y la tradición de la Copa Perú volverán a ser protagonistas en los escenarios deportivos de Pisco.

Las autoridades deportivas y los organizadores también hicieron un llamado a los hinchas de los diferentes clubes para que esta verdadera fiesta del fútbol se desarrolle en un ambiente de respeto, tranquilidad y sana convivencia.

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