La emoción de la Copa Perú continuó este domingo 14 de junio con el desarrollo de la Fecha 2 de la Fase 2 de la Etapa Provincial de Pisco, disputada íntegramente en el estadio Teobaldo Pinillos. La jornada dejó resultados ajustados, una contundente goleada y movimientos decisivos en las tablas de posiciones, donde varios equipos comenzaron a perfilarse como firmes candidatos para alcanzar las semifinales del torneo.

Encuentros deportivos

En el encuentro que abrió la programación, CD Defensor El Chaco y José Manuel Carrillo igualaron 1-1 en un duelo equilibrado. Más tarde, Manuel Gonzales Prada consiguió una importante victoria por la mínima diferencia (1-0) sobre América Santa Rosa, resultado que le permitió mantenerse con puntaje perfecto. Por su parte, Juventud Lircay y Miguel Grau protagonizaron un emocionante empate 2-2, en uno de los compromisos más disputados de la fecha.

La nota sobresaliente de la jornada la protagonizó CD Bad Boys, que no tuvo contemplaciones y goleó por un contundente 6-0 a Juventud Santa Cruz, registrando el marcador más abultado de la fecha y enviando un claro mensaje a sus rivales. Gracias a este resultado, el conjunto lidera el Grupo A con 6 puntos y una diferencia de goles de +7, seguido por Juventud Lircay con 4 unidades. Más atrás se ubican Miguel Grau con 1 punto y Juventud Santa Cruz sin sumar, quedando obligados a buscar resultados favorables en la última fecha.

En el Grupo B, Manuel Gonzales Prada se consolidó en el primer lugar con 6 puntos y una diferencia de goles de +3, mientras que CD Defensor El Chaco ocupa la segunda posición con 4 unidades, ambos en zona de clasificación a semifinales. En tanto, José Manuel Carrillo suma un punto y América Santa Rosa aún no logra puntuar, complicando sus opciones de seguir en carrera.

A falta de una fecha para culminar esta fase, la lucha por los boletos a semifinales continúa abierta. Sin embargo, Bad Boys y Gonzales Prada han dado un paso importante hacia la siguiente instancia del campeonato, convirtiéndose en los equipos más sólidos de la competencia. La expectativa crece entre los aficionados de toda la provincia, quienes esperan una definición vibrante en la búsqueda del ansiado título provincial de la Copa Perú.

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