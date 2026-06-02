La segunda fase de la Copa Perú – Etapa Provincial 2026 comenzó con una jornada cargada de emociones en el estadio Teobaldo Pinillos Olaechea de Pisco, donde los ocho clubes clasificados protagonizaron intensos encuentros en busca de dar el primer paso rumbo a las semifinales. La fecha inaugural dejó un saldo de siete goles y cuatro equipos victoriosos que arrancaron con el pie derecho una etapa que promete ser de alto nivel competitivo.

Encuentros deportivos

El partido más atractivo de la jornada fue el disputado entre Club Deportivo Bad Boys y Miguel Grau, duelo que terminó con un vibrante triunfo de Bad Boys por 3-2. El conjunto rojinegro mostró eficacia en ataque para quedarse con los tres puntos y colocarse entre los líderes del grupo. En otro encuentro muy disputado, Juventud Lircay superó por 1-0 a Juventud Santa Cruz gracias al tanto de Héctor Peña Vilca, resultado que le permite mantenerse firme en la lucha por la clasificación.

Por su parte, Defensor El Chaco logró una importante victoria por 1-0 frente a América Santa Rosa, con anotación de Gilbert Retamozo Herencia, mientras que Manuel González Prada hizo valer su buen momento al imponerse por 2-0 sobre Manuel Carrillo, con goles de Goyzueta Fajardo y Adrián González Melgar. Con estos resultados, Bad Boys, Juventud Lircay, Defensor El Chaco y Manuel González Prada sumaron tres puntos y comparten el liderato tras la primera jornada de la segunda fase.

La atención ahora se centra en la fecha 2, programada para el próximo domingo 14 de junio en el estadio Teobaldo Pinillos Olaechea. La jornada se iniciará con el duelo entre Defensor El Chaco y Manuel Carrillo (12:00 p.m.), continuará con Manuel González Prada frente a América Santa Rosa (2:00 p.m.), seguirá con Bad Boys ante Juventud Santa Cruz (4:00 p.m.) y cerrará con el choque entre Juventud Lircay y Miguel Grau (6:00 p.m.).

Los resultados de esta fecha podrían definir anticipadamente a algunos clasificados a las semifinales; sin embargo, una eventual igualdad de puntos mantendría el suspenso y convertiría la última jornada en una verdadera fecha de infarto para los aficionados del fútbol provincial.

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