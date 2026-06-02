El Gobierno Regional de La Libertad realizó la entrega oficial de moderno equipamiento especializado para la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la Policía Nacional del Perú.

La adquisición forma parte de un histórico paquete de inversiones superior a los S/ 100 millones destinado al fortalecimiento de la PNP, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre el GORE y el Ministerio del Interior.

Equipos para SUAT y UDEX

Entre los equipos entregados destaca el moderno traje antiexplosivo EOD 10, considerado una de las tecnologías más avanzadas implementadas en el país para la protección de especialistas en desactivación de explosivos. Este equipamiento de origen canadiense está diseñado para mitigar los efectos de una detonación.

Asimismo, la UDEX recibió manipuladores telescópicos, explosores con generador eléctrico, un sistema portátil de rayos X y un equipo de remoción a distancia tipo Hook and Line, herramientas que permitirán detectar, neutralizar y trasladar artefactos explosivos de manera más segura, reduciendo riesgos para la población y el patrimonio público y privado.

Por su parte, la SUAT fue equipada con arietes cilíndricos tácticos portátiles y kits de brecha táctica, implementos fundamentales para ejecutar ingresos seguros y eficaces durante operativos contra organizaciones criminales, fortaleciendo la capacidad de respuesta en intervenciones de alta complejidad.

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