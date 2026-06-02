El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, confirmó que ha solicitado al Comando de la Policía Nacional del Perú (PNP) la asignación de un vehículo de guerra para patrullar las zonas rojas de la provincia de Trujillo, desde donde operan las bandas dedicadas al sicariato, secuestro, extorsión, tráfico de terrenos, entre otros delitos.

Realidad

Según registros periodísticos, 30 de los 85 asesinatos perpetrados durante este 2026 en La Libertad ocurrieron en la provincia de Trujillo, lo que la convierte en la jurisdicción más sangrienta de la región. Aunque las cifras de este año son menores a las reportadas en el mismo periodo del 2025, la PNP ha desplegado acciones con miras a reducir aún más estas estadísticas, a través del uso de la tecnología, equipamiento y desplazamiento estratégico.

Uno de los últimos requerimientos de la Región Policial La Libertad es la llegada a Trujillo de un vehículo blindado Casspir, que tiene alta resistencia a minas terrestres, explosivos y emboscadas. Esta unidad fue diseñada para proteger la vida de los efectivos policiales en zonas de alto conflicto y terrenos de difícil acceso.

También llegaría a la capital liberteña un equipo de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT). El vehículo de guerra, así como los agentes especializados, se desplazarán en las zonas consideradas rojas: El Porvenir, Alto Trujillo, Florencia de Mora, La Esperanza y El Milagro (Huanchaco).

“Hemos solicitado que se nos asigne un vehículo Casspir. El vehículo Casspir es un vehículo de guerra que es disuasivo. Y como estamos trayendo un equipo de SUAT para tenerlo siempre en la zona alta, donde hay deliberadamente una serie de actividades (delictivas) al aire libre, así como violentas con disparos y enfrentamiento entre las diferentes bandas criminales”, indicó el oficial durante su presentación en el Consejo Regional de La Libertad.

Durante su exposición, el general Ricardo Espinoza también dijo que han reforzado la investigación criminal y el trabajo de inteligencia en puntos álgidos de la ciudad. Esto, sumado al plan de control territorial que ejecutan a diario en conjunto con miembros del Ejército, ha permitido reducir las detonaciones con explosivos en un 98% y los asesinatos, en el último mes, en 40%.

“Este es el momento, (el mes de) junio, para consolidar nuestro despegue. Cuando el delincuente retrocede, nosotros tenemos que ir encima. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, conociendo bien el lugar, avanzando”, acotó.

El oficial, además, anunció que la Unidad de Crimen Organizado de la PNP alista un golpe contundente dirigido a cabecillas de redes delictivas, que deberá concretarse en máximo dos meses.

También destacó la plataforma digital “Trujillo Vence la Extorsión”, que implementó la Región Policial La Libertad para combatir el crimen organizado. El programa permite a los ciudadanos realizar denuncias anónimas y reportar zonas inseguras para lograr una acción policial inmediata.

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